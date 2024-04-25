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Кобелев объяснил, почему считает Тюкавина одним из лидеров «Динамо»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев признался, что относит нападающего Константина Тюкавина к числу лидеров команды.
Кобелев объяснил, почему считает Тюкавина одним из лидеров «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

По словам специалиста, нападающий является зависимым футболистом, однако умение мастерски завершать атаки и ассистировать партнёрам, находясь в штрафной соперника, — это большой дар.

«Это есть у Тюкавина. Он приносит «Динамо» очки своими голами и передачами. Поэтому Константин — один из лидеров команды», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 32 матча, в которых записал на свой счёт 14 голов и девять результативных передач. При этом 12 мячей он забил в РПЛ, где занимает третью строчку в гонке бомбардиров. Больше лишь в активе Джона Кордобы (14) и Матео Кассьерры (16).

Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

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