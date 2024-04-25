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Разин: я выиграл Кубок, а «Автомобилист» ещё нет

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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился воспоминаниями о своём увольнении из екатеринбургского «Автомобилиста».
Разин: я выиграл Кубок, а «Автомобилист» ещё нет
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Специалист отметил, что более удачный сценарий текущего сезона даже не может себе представить, поскольку его команда выиграла Кубок Гагарина, обыграв «Локомотив» со счётом 4:0 в финальной серии. 

«Даже мой любимый «Автомобилист» обыграли. Я прекрасно помню свой первый разговор с Максимом Рябковым (директор клуба из Екатеринбурга), когда он говорил, что они с баскетбольной командой шесть лет шли к чемпионству. И что они сделали? Уволили меня. Спустя восемь лет я выиграл Кубок, «Автомобилист» пока ещё нет. Не то чтобы я рад этому факту, но рад, что доказал, что могу это сделать», — сказал Разин «Спорт-Экспрессу».

В сезоне-2015/16 КХЛ специалист возглавил «Автомобилист», с которым сумел пробиться в раунд плей-офф, однако 31 октября 2016 года он был отправлен в отставку со своего поста.

24 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Столько же раз главный трофей брали «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018 годы) и ЦСКА (2019, 2022 и 2023 годы).

Ранее стало известно, что Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина.

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