Розыгрыш Кубка Гагарина 2024 года стал самым посещаемым в истории КХЛ

Розыгрыш Кубка Гагарина 2024 года стал самым посещаемым за всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Суммарно матчи завершившегося розыгрыша Кубка Гагарина посетили 751 703 зрителя. Предыдущий рекорд (729 876 зрителей) был установлен в сезоне-2022/23, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Более того, минувший плей-офф стал рекордным по средней посещаемости (9396), побив рекорд сезона-2018/19 по этому показателю (8659).

Накануне, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина.