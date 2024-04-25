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Розыгрыш Кубка Гагарина 2024 года стал самым посещаемым в истории КХЛ

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Розыгрыш Кубка Гагарина 2024 года стал самым посещаемым за всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Розыгрыш Кубка Гагарина 2024 года стал самым посещаемым в истории КХЛ
  • РИА Новости

Суммарно матчи завершившегося розыгрыша Кубка Гагарина посетили 751 703 зрителя. Предыдущий рекорд (729 876 зрителей) был установлен в сезоне-2022/23, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Более того, минувший плей-офф стал рекордным по средней посещаемости (9396), побив рекорд сезона-2018/19 по этому показателю (8659).

Накануне, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина.

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