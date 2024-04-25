Розыгрыш Кубка Гагарина 2024 года стал самым посещаемым в истории КХЛ
- РИА Новости
Суммарно матчи завершившегося розыгрыша Кубка Гагарина посетили 751 703 зрителя. Предыдущий рекорд (729 876 зрителей) был установлен в сезоне-2022/23, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Более того, минувший плей-офф стал рекордным по средней посещаемости (9396), побив рекорд сезона-2018/19 по этому показателю (8659).
Накануне, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Ранее стало известно, что Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина.