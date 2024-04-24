Махачев: возможно, хай-кик прилетит в бою с Порье, как в поединке с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказал мнение, что может победить американца Дастина Порье хай-киком.

«На самом деле Дастину не нравится хай-кик. Так что, возможно, он снова прилетит, как в бою с Волкановски. Когда стоишь в левше, то хай-кик и боди-кик являются ключевыми ударами, поэтому я пробую этот вариант во всех боях», — приводит слова Махачева New York Post Sports.

14 апреля стало известно, что Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Американский проспект отправил в нокаут француза Сен-Дени во втором раунде на турнире UFC 299 в Майами. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

Ранее Махачев назвал слабые стороны Порье перед боем на UFC 302.