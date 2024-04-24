Овечкин — о своей ошибке, приведшей к победному голу «Рейнджерс»: я должен играть надёжнее

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей ошибке во втором матче плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Да, там был какой-то странный отскок, и Зибанеджад сыграл клюшкой по клюшке. Как я уже сказал, удачный для «Рейнджерс»отскок, но я должен играть надёжнее, особенно в таких моментах», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальной сети Х.

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3.

38-летний россиянин допустил ошибку, после которой его команда пропустила в большинстве. Эта шайба оказалась в итоге победной для «Рейнджерс».

Счёт в серии стал 2-0. Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру Овечкина в первых двух матчах плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».