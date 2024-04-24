Главный тренер «Вашингтона» — об игре Овечкина на старте плей-офф: не в своей тарелке

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в первых двух матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В первых двух матчах он выглядел немного не в своей тарелке. Он старается», — приводит слова Карбери журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальной сети Х.

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3.

За первые два матча серии у Овечкина ни одного набранного очка, лишь один бросок в створ и показатель полезности «-1».

Ранее агент Дементьев объяснил, почему Овечкин в четвёртый раз ни разу не бросил в створ в матче плей-офф.