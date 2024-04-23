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Роднина призвала не сравнивать работу на ТВ фигуристок Валиевой и Загитовой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала информацию, что российская фигуристка Камила Валиева будет вести шоу на Первом канале.
Роднина призвала не сравнивать работу на ТВ фигуристок Валиевой и Загитовой
  • РИА Новости

«Почему бы и не попробовать? Надо смотреть. Зачем кого-то затмевать и сравнивать? Это же не соревнования, тем более что у них разные шоу, насколько я понимаю», — цитирует Роднину РИА Новости.

21 апреля Валиева заявила, что будет ведущей нового шоу на Первом канале.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Губерниев призвал Валиеву брать пример с Загитовой, чтобы стать успешной ведущей.

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