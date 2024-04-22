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Губерниев призвал Валиеву брать пример с Загитовой, чтобы стать успешной ведущей

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова фигуристки Камилы Валиевой о том, что она станет ведущей нового шоу на Первом канале.
Губерниев призвал Валиеву брать пример с Загитовой, чтобы стать успешной ведущей
  • РИА Новости

«Это прекрасно! Валиева не пропадёт — будет кататься в шоу-программах, вести шоу на Первом канале. Дай бог ей здоровья и удачи!» — цитирует Губерниева Sport24.

Он также добавил, что Камиле нужно брать пример с Алины Загитовой, чтобы преуспеть в профессии ведущей.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева призналась, что с совершеннолетием её поздравят на всю Россию.

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