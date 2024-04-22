Губерниев призвал Валиеву брать пример с Загитовой, чтобы стать успешной ведущей
- РИА Новости
«Это прекрасно! Валиева не пропадёт — будет кататься в шоу-программах, вести шоу на Первом канале. Дай бог ей здоровья и удачи!» — цитирует Губерниева Sport24.
Он также добавил, что Камиле нужно брать пример с Алины Загитовой, чтобы преуспеть в профессии ведущей.
В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее Валиева призналась, что с совершеннолетием её поздравят на всю Россию.