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В федерации опровергли увольнение пятиборки из-за нейтрального статуса

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В пресс-службе Федерации современного пятиборья России (ФСПР) прокомментировали информацию об увольнении из национальной команды Ульяны Баташовой из-за нейтрального статуса.

«Ульяна Баташова продолжает числиться с списках сборных команд России. Более того, недавно были корректировки списков, кого-то исключали или включали, но её в их числе нет. Она как была, так и останется», — приводит слова пресс-службы РБК.

23 апреля Баташова рассказала, как её выгнали из сборной за получение нейтрального статуса.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Баташова прокомментировала решение выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

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