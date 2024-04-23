В федерации опровергли увольнение пятиборки из-за нейтрального статуса
«Ульяна Баташова продолжает числиться с списках сборных команд России. Более того, недавно были корректировки списков, кого-то исключали или включали, но её в их числе нет. Она как была, так и останется», — приводит слова пресс-службы РБК.
23 апреля Баташова рассказала, как её выгнали из сборной за получение нейтрального статуса.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Баташова прокомментировала решение выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.