Баташова: люблю Россию, так же как любит её Овечкин, живущий в Америке

Российская пятиборка Ульяна Баташова прокомментировала решение выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

«Не считаю ли себя предателем? Нет, конечно. Я люблю свою страну, так же как любит её Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий там. Любовь разве измеряется в нашивке на форме?» — цитирует Баташову СЭ.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Баташова рассказала, как её выгнали из сборной за получение нейтрального статуса.