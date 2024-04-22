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Президент «Урала» Иванов — о положении команды в РПЛ: тревожно

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о положении екатеринбургского клуба в турнирной таблице чемпионата России.
Президент «Урала» Иванов — о положении команды в РПЛ: тревожно
  • РИА Новости

«Интриги во второй половине таблице больше, так и есть. Накал борьбы внизу больше, чем в топ-5. Положение «Урала»? Тревожно, конечно. А как может быть не тревожно? Но я вижу, как работают команда, тренерский штаб», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Встреча, проходившая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 2:2.

«Урал» набрал 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Сочи» 19 очков и 16-я позиция.

Ранее Гончаренко заявил, что «Уралу» не хватило хладнокровия в матче с «Сочи».

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