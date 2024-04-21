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Гончаренко заявил, что «Уралу» не хватило хладнокровия в матче с «Сочи»

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Сочи» в матче 25-го тура РПЛ.
Гончаренко заявил, что «Уралу» не хватило хладнокровия в матче с «Сочи»
  • РИА Новости

«Мы на протяжении 80 минут держали игру под контролем и по делу выигрывали, а в последние десять минут её проиграли. Не хватило хладнокровия в центре поля, чтобы успокоить игру. Пошли встречные атаки», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 2:2.

«Урал» набрал 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Сочи» 19 очков и 16-я позиция.

Ранее Гончаренко раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов».

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