Карпин — о поражении от «Спартака»: когда нужно было отыгрываться, уже стало по барабану

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ.

«Если говорить по игре, то первые десять минут не понравились. Это тоже от большого желания. Дальше взяли игру в свои руки и увидели то, во что должен играть «Ростов». Что пошло не так? Когда нужно было отыгрываться, уже стало по барабану», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Ростове, завершилась со счётом 5:1 в пользу москвичей.

«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе ростовчан 34 очка и восьмая позиция.

Ранее Медина заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Ростовом» в РПЛ.