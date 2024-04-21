Медина заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Ростовом» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о победе над «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ.

«Сегодня лучший не я, а команда. Мы отлично сыграли и хотим продолжить двигаться в этом направлении. Заслужили эту победу», — приводит слова Медины Sport24.

Встреча, проходившая в Ростове, завершилась со счётом 5:1 в пользу москвичей.

«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе ростовчан 34 очка и восьмая позиция.

Ранее сообщалось, что «Ростов» впервые при Карпине разгромно проиграл на своём поле в матче РПЛ.