Валиева заявила, что будет ведущей нового шоу на Первом канале

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что будет вести передачу на Первом канале.

«Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей», — сказала Валиева во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Минспорт не включил никого из фигуристок в сборную России вместо Валиевой.