Тарасова заявила, что не видит ничего ужасного в методах работы Винер

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о методах работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер.

«Она делает из детей чемпионов. Ничего ужасного она не делает. Она настоящий большой тренер. Мы очень мало знаем о ней, я хотела бы знать больше. Мы не можем не заставлять спортсменов, потому что никто не знает своих возможностей», — заявила Тарасова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Среди воспитанников Ирины Винер — Евгения Канаева, Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Маргарита Мамун, сёстры Дина и Арина Аверины, а также Ляйсан Утяшева.

6 марта 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года за публичные высказывания после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Винер заявила, что России нужно создать совет, который примет решение по неучастию отечественных спортсменов в Олимпиаде 2024 года.