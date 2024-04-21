Ротенберг назвал Толчинского и Грицюка Пушкиным и Лермонтовым современного хоккея

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг провёл параллель между нападающими армейского клуба Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком и поэтами Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым.

Накануне наставник красно-синих заявил, что Александр Мальцев — Сергей Есенин от мира хоккея.

«А кто тогда Пушкин и Лермонтов? В современном хоккее Пушкин — Сергей Толчинский, а Лермонтов — Арсений Грицюк», — сказал Ротенберг «Чемпионату».

Во втором раунде плей-офф текущего сезона СКА уступил «Автомобилисту» со счётом 4:1 в серии.

Ранее Ротенберг заявил, что КХЛ станет нелегитимной в случае выхода из-под эгиды ФХР.