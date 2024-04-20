Федотов заявил, что ЦСКА будет «по крупицам» собирать состав на дерби со «Спартаком»
«Конечно. Завтра придём на восстановительную тренировку, будем анализировать и собирать по крупицам состав на дерби. Матч будет на своём стадионе, мы должны показывать победный футбол перед родными болельщиками. Других решений у меня нет», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Встреча 25-го тура с «Ахматом» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.
По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).
Ранее Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом».