Федотов заявил, что ЦСКА будет «по крупицам» собирать состав на дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, как планирует выстроить состав на игру 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Конечно. Завтра придём на восстановительную тренировку, будем анализировать и собирать по крупицам состав на дерби. Матч будет на своём стадионе, мы должны показывать победный футбол перед родными болельщиками. Других решений у меня нет», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Встреча 25-го тура с «Ахматом» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Ранее Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом».