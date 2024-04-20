Газзаев: у ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком»
«Как можно было зарабатывать такие карточки? Роша поступил безответственно. Должна же быть ответственность перед командой. У ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком». То же самое и Дивеев — только вышел и уже нарушил», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.
По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).
Таким образом, грозненский клуб набрал 23 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. ЦСКА (37) располагается на пятой строчке.
Ранее Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом».