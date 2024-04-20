Daily Mail: некоторые клубы готовы бойкотировать матчи Кубка Англии из-за смены формата

Некоторые клубы из низшего дивизиона готовы бойкотировать матчи Кубка Англии по футболу из-за изменений в формате турнира.

Об этом сообщает Daily Mail.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что со следующего сезона в Кубке Англии не будет переигровок, начиная со стадии основного раунда. Такая мера вызвала недовольство глав клубов. Руководители были возмущены нововведением, поскольку оно лишит их дополнительного заработка от продажи билетов.

Отмечается, что в случае бойкотирования Кубка Англии эти клубы будут лишены дополнительных выплат солидарности от АПЛ.

Ранее «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» и вышел в полуфинал Кубка Англии.