RT в Telegram
Подпишись

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Кубка Англии.
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» и вышел в полуфинал Кубка Англии
  • Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счётом 4:3.

У хозяев отличились Скотт Мактоминей (10-я минута), Антони (87-я), Маркус Рэшфорд (112-я) и Амад Диалло (120+1). В составе гостей отличились Алексис Макаллистер (44-я), Мохаммед Салах (45+2) и Харви Эллиотт (105-я).

В полуфинал также вышли «Манчестер Сити», «Челси» и «Ковентри». Жеребьёвка следующей стадии состоится 17 марта. 

Ранее лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить