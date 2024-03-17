«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Встреча завершилась со счётом 4:3.

У хозяев отличились Скотт Мактоминей (10-я минута), Антони (87-я), Маркус Рэшфорд (112-я) и Амад Диалло (120+1). В составе гостей отличились Алексис Макаллистер (44-я), Мохаммед Салах (45+2) и Харви Эллиотт (105-я).

В полуфинал также вышли «Манчестер Сити», «Челси» и «Ковентри». Жеребьёвка следующей стадии состоится 17 марта.

Ранее лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу.