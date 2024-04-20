Стало известно расписание заключительных туров РПЛ сезона-2023/24

Опубликовано расписание заключительных четырёх туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/2024.

Заключительный 30-й тур состоится 25 мая, все матчи начнутся в одно время — 16:30 мск.

В таблице чемпионата страны с 47 очками лидирует «Зенит». Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на одно очко. На третьей позиции «Динамо» (38).

27‑й тур

4 мая (суббота)

17:00 «Оренбург» — «Крылья Советов»

19:30 «Краснодар» — «Ахмат»

5 мая (воскресенье)

16:30 «Динамо» — «Сочи»

19:00 «ПАРИ НН» — «Спартак»

6 мая (понедельник)

15:45 «Урал» — «Балтика»

18:00 «Факел» — «Зенит»

20:30 «Локомотив» — «Ростов»

20:30 ЦСКА — «Рубин»

28‑й тур

10 мая (пятница)

16:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»

11 мая (суббота)

14:00 «Рубин» — «Ростов»

16:30 «Спартак» — «Краснодар»

19:00 «Зенит» — ЦСКА

21:30 «Балтика» — «Динамо»

12 мая (воскресенье)

14:00 «Оренбург» — «Локомотив»

16:30 «Факел» — «Урал»

19:00 «Сочи» — «ПАРИ НН»

29‑й тур

18 мая (суббота)

14:00 «Динамо» — «Крылья Советов»

16:30 «Локомотив» — «Факел»

19:00 «Сочи» — «Краснодар»

19 мая (воскресенье)

12:00 «Урал» — «Оренбург»

14:15 «Спартак» — «Рубин»

16:30 «Ростов» — «Балтика»

19:00 «Ахмат» — «Зенит»

20 мая (понедельник)

20:00 «ПАРИ НН» — ЦСКА

30‑й тур

25 мая (суббота)

16:30 «Зенит» — «Ростов»

16:30 «Краснодар» — «Динамо»

16:30 «Крылья Советов» — «ПАРИ НН»

16:30 ЦСКА — «Урал»

16:30 «Рубин» — «Сочи»

16:30 «Балтика» — «Локомотив»

16:30 «Факел» — «Ахмат»

16:30 «Оренбург» — «Спартак».

Ранее Виктор Са заявил, что «Краснодар» остаётся в чемпионской гонке РПЛ