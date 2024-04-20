«Чемпионат»: Ивич и Янсен — главные кандидаты на пост главного тренера «Спартака»

Владимир Ивич и Паскаль Янсен являются главными кандидатами на пост главного тренера московского «Спартака».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба Павел Жданов, которому на данный момент больше нравится вариант с Ивичем.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении Ивича.

Ранее сообщалось, что Абаскаль попрощался с игроками «Спартака» перед отъездом из Москвы.