«Чемпионат»: Ивич и Янсен — главные кандидаты на пост главного тренера «Спартака»
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что выбирать нового тренера будет член совета директоров клуба Павел Жданов, которому на данный момент больше нравится вариант с Ивичем.
14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.
13 марта «Краснодар» объявил об увольнении Ивича.
Ранее сообщалось, что Абаскаль попрощался с игроками «Спартака» перед отъездом из Москвы.