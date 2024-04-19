Михайлин: призыв НОК Украины отстранить российских дзюдоистов — нелепая выходка
- РИА Новости
С таким призывом украинские спортивные функционеры обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации дзюдо (IJF) накануне.
«Я считаю, что это очередная нелепая выходка украинской стороны. Не надо приплюсовывать спортсменов к политике и что-то им приписывать. Они выступают за свою страну, этого более чем достаточно. Так же, как это, кстати, делают и украинские атлеты», — сказал Михайлин РИА Новости.
Он отметил, что подобные призывы продиктованы желанием Украины саботировать выступление россиян любым возможным путём.
Ранее глава ФСБР назвал позорищем призыв Украины отстранить российских борцов от ОИ.