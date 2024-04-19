RT в Telegram
Подпишись

Михайлин: призыв НОК Украины отстранить российских дзюдоистов — нелепая выходка

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Александр Михайлин прокомментировал призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины отстранить 15 российских дзюдоистов от участия в чемпионате Европы в Хорватии.
Михайлин: призыв НОК Украины отстранить российских дзюдоистов — нелепая выходка
  • РИА Новости

С таким призывом украинские спортивные функционеры обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации дзюдо (IJF) накануне.

«Я считаю, что это очередная нелепая выходка украинской стороны. Не надо приплюсовывать спортсменов к политике и что-то им приписывать. Они выступают за свою страну, этого более чем достаточно. Так же, как это, кстати, делают и украинские атлеты», — сказал Михайлин РИА Новости.

Он отметил, что подобные призывы продиктованы желанием Украины саботировать выступление россиян любым возможным путём.

Ранее глава ФСБР назвал позорищем призыв Украины отстранить российских борцов от ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить