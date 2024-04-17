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Царукян: если бы меня продвигал Хабиб Нурмагомедов, я бы уже давно дрался за титул

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян высказал мнение, что давно бы дрался за титул UFС, если бы его продвигал экс-чемпион организации Хабиб Нурмагомедов.
Царукян: если бы меня продвигал Хабиб Нурмагомедов, я бы уже давно дрался за титул
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама и кто стоит за моей спиной. Если бы меня Хабиб Нурмагомедов толкал, я бы тоже уже после Бенеила Дариуша за титул дрался», — приводит слова Царукяна «Спорт-Экспресс».

14 апреля Царукян взял верх над Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. 

В активе Царукяна 22 победы при трёх поражениях. У Оливейры 34 победы и десять поражений.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Царукян рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь в России.

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