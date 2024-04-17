Царукян: если бы меня продвигал Хабиб Нурмагомедов, я бы уже давно дрался за титул
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«Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама и кто стоит за моей спиной. Если бы меня Хабиб Нурмагомедов толкал, я бы тоже уже после Бенеила Дариуша за титул дрался», — приводит слова Царукяна «Спорт-Экспресс».
14 апреля Царукян взял верх над Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.
В активе Царукяна 22 победы при трёх поражениях. У Оливейры 34 победы и десять поражений.
В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.
Ранее Царукян рассказал, сколько тратит в месяц на жизнь в России.