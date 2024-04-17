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Медведева считает, что лучше других фигуристок нашла саму себя вне спорта

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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась подробностями своей жизни вне ледовой площадки.
Медведева считает, что лучше других фигуристок нашла саму себя вне спорта
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Отвечая на вопрос «Спорт-Экспресса» о том, считает ли она себя фигуристкой, которая лучше остальных нашла саму себя после завершения карьеры, Медведева сказала: «Если по фактам посмотреть, без хвастовства, то наверное. Мне очень повезло с агентом. Я же не сама это всё делаю, не знаю, как это все менеджерить».

Фигуристка дала совет всем, кто планирует завершать карьеру, — по её словам, крайне важно найти хорошего менеджера.

«Я как раз сейчас эту тему с психологом прорабатываю, потому что я не знаю, кто я. И жнец, и на дуде игрец», — добавила она.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании.

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