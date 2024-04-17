Медведева считает, что лучше других фигуристок нашла саму себя вне спорта

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась подробностями своей жизни вне ледовой площадки.

Отвечая на вопрос «Спорт-Экспресса» о том, считает ли она себя фигуристкой, которая лучше остальных нашла саму себя после завершения карьеры, Медведева сказала: «Если по фактам посмотреть, без хвастовства, то наверное. Мне очень повезло с агентом. Я же не сама это всё делаю, не знаю, как это все менеджерить».

Фигуристка дала совет всем, кто планирует завершать карьеру, — по её словам, крайне важно найти хорошего менеджера.

«Я как раз сейчас эту тему с психологом прорабатываю, потому что я не знаю, кто я. И жнец, и на дуде игрец», — добавила она.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании.