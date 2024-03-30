Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании
- РИА Новости
«На первом месте — реклама, на втором — фигурное катание. Это идёт очень параллельно. Самым важным для меня остаётся, конечно же, развитие: как личности, как профессионала, как интервьюера», — заявила Медведева в подкасте «Несладкий бизнес».
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.
С 2020 спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.
Ранее Медведева рассказала, как повлияла на неё фотосессия для журнала MAXIM.