Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, из чего состоит её заработок.

«На первом месте — реклама, на втором — фигурное катание. Это идёт очень параллельно. Самым важным для меня остаётся, конечно же, развитие: как личности, как профессионала, как интервьюера», — заявила Медведева в подкасте «Несладкий бизнес».

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева рассказала, как повлияла на неё фотосессия для журнала MAXIM.