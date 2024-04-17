Царукян заявил, что хотел сломать фанату палец перед боем с Оливейрой

Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян высказался об инциденте с болельщиком перед боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Кто-то из болельщиков показал мне средний палец. Я увидел его боковым зрением и захотел схватить и сломать этот палец по дороге к октагону. Я его шуганул, замахнулся, чтобы он убежал. Я думаю, это никак не повлияло, а наоборот — подбодрило, подняло пульс. Такой мини-бой перед самим боем», — цитирует Царукяна «РБК Спорт».

14 апреля Царукян взял верх над Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. Перед выходом россиянин устроил потасовку с фанатом за то, что тот показал ему средний палец и попытался его ударить.

В активе Царукяна 22 победы при трёх поражениях. У Оливейры 34 победы и десять поражений.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что на промоушен подадут в суд из-за ситуации с Царукяном.