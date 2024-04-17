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Царукян заработал больше $300 тыс. за бой против Оливейры в UFC

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян рассказал о сумме гонорара за бой против бразильца Чарльза Оливейры.
Царукян заработал больше $300 тыс. за бой против Оливейры в UFC
  • Gettyimages.ru

«Почти вдвое больше, чем $164 тыс. Никто правду не пишет. Никто не знает, кто сколько зарабатывает. В предпоследнем бою я заработал больше, чем сейчас. Там же есть разные пункты в контракте — досрочно завершил бой, не досрочно», — цитирует Царукяна РБК Спорт.

14 апреля Царукян взял верх над бразильцем в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. 

Позже генеральный директор UFC Дана Уайт заявил на пресс-конференции, что Махачев подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски.

Ранее Царукян поднялся на первое место в рейтинге UFC в лёгком весе.

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