Рыбакина: знаю, что меня поддерживают в России, но болельщиков из Казахстана намного больше
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«В меня поверил Казахстан, ему нужен был игрок, и мы в этом плане нашли друг друга, чему я очень рада. Представляю эту страну уже так давно, что не думаю о том, что было до этого. Знаю, что за меня болеют и в России, я очень благодарна этим людям. Сейчас, конечно, болельщиков из Казахстана у меня намного больше», — цитирует Рыбакину «Спорт-Экспресс».
Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.
Ранее Рыбакина призналась, что её жизнь сильно изменилась после победы на Уимблдоне.