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Рыбакина: знаю, что меня поддерживают в России, но болельщиков из Казахстана намного больше

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Бывшая российская теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, высказалась о поддержке болельщиков.
Рыбакина: знаю, что меня поддерживают в России, но болельщиков из Казахстана намного больше
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«В меня поверил Казахстан, ему нужен был игрок, и мы в этом плане нашли друг друга, чему я очень рада. Представляю эту страну уже так давно, что не думаю о том, что было до этого. Знаю, что за меня болеют и в России, я очень благодарна этим людям. Сейчас, конечно, болельщиков из Казахстана у меня намного больше», — цитирует Рыбакину «Спорт-Экспресс».

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее Рыбакина призналась, что её жизнь сильно изменилась после победы на Уимблдоне.

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