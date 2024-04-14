«РБ Спорт»: с Абаскалем «Спартак» покинут несколько специалистов из его штаба
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По информации источника, речь идёт об ассистенте Абаскаля Карлосе Марии Валье Морено и тренере по физподготовке Фернандо Пересе Лопесе.
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.
У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.
В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Владимир Слишкович.
Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.