Мостовой: уволить Абаскаля руководству «Спартака» подсказал бог

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера красно-белых.

«Я полтора года назад всё сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!» — сказал Мостовой «Чемпионату».

По его словам, увольнение специалиста за три дня до ответной игры с «Зенитом» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России не сыграет «никакой роли».

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.

У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.

В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.