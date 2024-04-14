Мостовой: уволить Абаскаля руководству «Спартака» подсказал бог
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«Я полтора года назад всё сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход. Бог был прав!» — сказал Мостовой «Чемпионату».
По его словам, увольнение специалиста за три дня до ответной игры с «Зенитом» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России не сыграет «никакой роли».
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.
У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.
В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.