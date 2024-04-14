Карпов: «Спартак» заплатит Абаскалю €850 тысяч за увольнение

Московский «Спартак» заплатит экс главному тренеру команды Гильермо Абаскалю €850 тыс. отступных за увольнение со своего поста.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, такая сумма — это полгода зарплаты специалиста, которая составляет €1,7 млн евро в год.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.

У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.

В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.