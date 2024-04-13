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Зайцева: Бах является поставленным лицом, которое следует за стадом баранов

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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.
Зайцева: Бах является поставленным лицом, которое следует за стадом баранов
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Человек не за спорт, не за олимпизм. Это просто поставленное лицо, которое выполняет указания свыше. Мы же все понимаем, что процессом рулит кто-то другой. Был бы он человеком с твёрдой рукой и своим мнением — это одно дело. А так он, очевидно, не справляется. Поэтому следует за стадом баранов. Они боятся, что мы создадим альтернативную систему», — цитирует Зайцеву РИА Новости.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Украина призвала не пускать российских и белорусских борцов на Олимпиаду в Париже.

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