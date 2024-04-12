Украина призвала не пускать российских и белорусских борцов на Олимпиаду в Париже
- AP
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В тексте документа, опубликованного на сайте организации, отмечается, что определённое число российских борцов «нарушают требование нейтралитета» и поддерживают проведение Специальной военной операции.
«В частности, речь идёт о Ванессе Каладинской, Заурбеке Сидакове, Зауре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семёнове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Найфонове. Руководители украинских спортивных учреждений призывают международных партнёров принять меры по соблюдению рекомендаций МОК по нейтральному статусу спортсменов из РФ и РБ и не допускать указанных лиц к международным соревнованиям», — говорится в тексте.
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.