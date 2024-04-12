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Украина призвала не пускать российских и белорусских борцов на Олимпиаду в Париже

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с призывом не допустить ряд спортсменов из России и Белоруссии к участию в летней парижской Олимпиаде 2024 года.
Украина призвала не пускать российских и белорусских борцов на Олимпиаду в Париже
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

В тексте документа, опубликованного на сайте организации, отмечается, что определённое число российских борцов «нарушают требование нейтралитета» и поддерживают проведение Специальной военной операции. 

«В частности, речь идёт о Ванессе Каладинской, Заурбеке Сидакове, Зауре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семёнове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Найфонове. Руководители украинских спортивных учреждений призывают международных партнёров принять меры по соблюдению рекомендаций МОК по нейтральному статусу спортсменов из РФ и РБ и не допускать указанных лиц к международным соревнованиям», — говорится в тексте.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.

 

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