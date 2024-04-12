Хачанов: Олимпиада для меня — важное соревнование

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, планирует ли принять участие в Олимпийских играх в Париже.

«В принципе собираюсь сыграть на Олимпиаде, но опять же ещё много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Очень много технических моментов, которые надо будет решить. Конечно же, я не раз говорил, что Олимпиада для меня — важное соревнование», — приводит слова Хачанова «Спорт-Экспресс».

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Даниил Медведев отреагировал на слова Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.