RT в Telegram
Подпишись

Матыцин: в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения

Короткая ссылка
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал об участниках Игр БРИКС, которые летом 2024 года приедут соревноваться в Россию.

«Изначально Игры БРИКС планировались в скромном формате, однако нами и Минспортом совместно с Республикой Татарстан было принято решение об открытом формате. Мы пригласили не только страны БРИКС, но и другие страны. Все они подтвердили своё участие, и таких стран уже более 50», — сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. На турнире будет представлено 29 видов спорта.

Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить