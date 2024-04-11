Матыцин: в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал об участниках Игр БРИКС, которые летом 2024 года приедут соревноваться в Россию.

«Изначально Игры БРИКС планировались в скромном формате, однако нами и Минспортом совместно с Республикой Татарстан было принято решение об открытом формате. Мы пригласили не только страны БРИКС, но и другие страны. Все они подтвердили своё участие, и таких стран уже более 50», — сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. На турнире будет представлено 29 видов спорта.

Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.