Матыцин: в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения
«Изначально Игры БРИКС планировались в скромном формате, однако нами и Минспортом совместно с Республикой Татарстан было принято решение об открытом формате. Мы пригласили не только страны БРИКС, но и другие страны. Все они подтвердили своё участие, и таких стран уже более 50», — сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. На турнире будет представлено 29 видов спорта.
Ранее Матыцин заявил, что Игры стран БРИКС не будут заменой Олимпийским играм.