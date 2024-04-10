Норвежский журналист: к россиянам нет доверия, когда речь идёт о допинг-тестировании

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт считает, что России нельзя доверять в вопросах допинг-тестирования.

«К россиянам нет доверия, когда речь идёт о допинг-тестировании на их собственной территории. Они даже не пытаются сделать вид, что после Сочи и всего, что там произошло, что-то изменилось. Неслучайно они до сих пор не соответствуют кодексу WADA. Никто им не доверяет», — приводит слова журналиста Nettavisen.

Комментируя новость о том, что РУСАДА в январе и феврале пять раз тестировало на допинг Александра Большунова, он отметил, что «Россия тестирует тех звёздных спортсменов, которых нужно, и получает результаты, которые им нужны».

18 марта стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство не может провести очный аудит РУСАДА из-за сложной геополитической ситуации. В начале марта в организации заявили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что РУСАДА с начала 2024 года выявило 15 нарушений антидопинговых правил.