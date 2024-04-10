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Крикунов: Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Крикунов: Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Можно сказать, что Александр Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ. И с каждой заброшенной шайбой он приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Я думаю, что в России все болеют за то, чтобы он побил этот рекорд, и он был нашим. Но в следующем сезоне это будет вряд ли, а дальше вполне возможно», — приводит слова Крикунова РИА Новости 

Овечкин забросил 852-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче с «Детройтом», и этот гол стал для россиянина 30-м в сезоне-2023/24.

Таким образом, этот сезон стал 18-м для россиянина, в котором он смог достичь отметки 30+ заброшенных шайб по ходу регулярки. По этому показателю капитан столичной команды вышел на чистое первое место в истории НХЛ, опередив Майка Гартнера, у которого 17 подобных сезонов.

Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, кто сумел добраться до отметки 30 голов в сезоне в возрасте 38 лет и старше.

В текущем сезоне у нападающего «Кэпиталз» 63 очка по системе «гол + пас» в 75 матчах регулярки.

Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.

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