Крикунов: Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Можно сказать, что Александр Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ. И с каждой заброшенной шайбой он приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Я думаю, что в России все болеют за то, чтобы он побил этот рекорд, и он был нашим. Но в следующем сезоне это будет вряд ли, а дальше вполне возможно», — приводит слова Крикунова РИА Новости

Овечкин забросил 852-ю шайбу в карьере в НХЛ в матче с «Детройтом», и этот гол стал для россиянина 30-м в сезоне-2023/24.

Таким образом, этот сезон стал 18-м для россиянина, в котором он смог достичь отметки 30+ заброшенных шайб по ходу регулярки. По этому показателю капитан столичной команды вышел на чистое первое место в истории НХЛ, опередив Майка Гартнера, у которого 17 подобных сезонов.

Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, кто сумел добраться до отметки 30 голов в сезоне в возрасте 38 лет и старше.

В текущем сезоне у нападающего «Кэпиталз» 63 очка по системе «гол + пас» в 75 матчах регулярки.

Ранее стало известно, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 42 голов.