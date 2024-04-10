Царукян: можно было бы отслужить, но не было времени

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о военной службе.

«Честно говоря, можно было бы, чтобы знать, как действовать при разных ситуациях. Думаю, что можно было бы прослужить, но я учился, занимался спортом — у меня не было времени на службу», — цитирует Царукяна «Спорт-Экспресс».

Царукян на турнире UFC 300 проведёт бой против бразильца Чарльза Оливейры. Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее Царукян поблагодарил Емельяненко за помощь в подготовке к бою с Оливейрой.