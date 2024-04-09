Кормье: Царукян не принесёт Махачеву столько денег, сколько Гэтжи и Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал мнение, что Арман Царукян может не стать следующим соперником чемпиона организации Ислама Махачева.

«Бой Ислама и Армана является самым конкурентным, но крайне неприбыльным. Возможно, Царукян получит шанс сразиться на титул, если побьёт Оливейру. Но он определённо не принесёт Исламу столько денег, сколько бои с Джастином Гэтжи и Дастином Порье», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее Царукян поблагодарил Емельяненко за помощь в подготовке к бою с Оливейрой.