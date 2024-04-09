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Алдонин: не исключаю, что Чалов продлил контракт с ЦСКА, чтобы потом перейти в европейский клуб

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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о том, что нападающий Фёдор Чалов продлил контракт с армейским клубом.
Алдонин: не исключаю, что Чалов продлил контракт с ЦСКА, чтобы потом перейти в европейский клуб
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Не исключаю, что Чалов продлил контракт с ЦСКА на полгода, чтобы потом перейти в европейский клуб. Было много разговоров о его контракте, и это могло нервировать.  Он может принести много пользы ЦСКА», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

9 апреля стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2025 года.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ.

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