Биатлонистка Зайцева не считает, что российский спорт находится в изоляции

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Все считают, что спортсмены в изоляции, но я считаю, что это не изоляция, а, наоборот, очень хороший опыт для наших маленьких спортсменов. Они видят своих любимых спортсменов в России, видят, как они тренируются летом», — приводит слова Зайцевой Metaratings.ru.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде.