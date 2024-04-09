Ротенберг пригласил пострадавшего в «Крокусе» юного хоккеиста на матч сборной

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг пригласил пострадавшего во время теракта в «Крокусе» юного хоккеиста Илью Толпыкина на матч с командой Белоруссии в Туле.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Федерации хоккея России, отмечается, что мальчик, за жизнь которого боролись врачи, пошёл на поправку.

«Первый вице‑президент ФХР и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг пригласил Илью с родителями на матч сборной 9 мая. Это будет не первая их встреча — предыдущая состоялась ещё в больнице, куда Роман Борисович приезжал, чтобы поддержать мальчика и передать ему подарки. До встречи в Туле, Илья! Здоровья и сил!» — говорится в сообщении.

Товарищеский матч состоится 9 мая.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 144 человека.

Террористы на автомобиле сбили восьмилетнего Илью на парковке в тот момент, когда он и его родные покидали здание комплекса.

Ранее юного хоккеиста поддержали Илья Ковальчук и Евгений Малкин.