Царукян: я на другом уровне и могу побить Махачева

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян высказался о поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я провёл очень хороший тренировочный лагерь, я готов сбросить вес, побить Оливейру и показать всем, что я на другом уровне и могу побить Махачева», — цитирует Царукяна The MMA Hour.

Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее Александер Волкановски посоветовал ставить на победу Царукяна в бою против Оливейры.