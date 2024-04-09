Царукян признался, что не спал несколько дней, когда узнал о бое с Оливейрой

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян прокомментировал предстоящий поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Это похоже на бой мечты. Он был чемпионом, поэтому для меня это как поединок за чемпионский пояс. Я даже не мог уснуть несколько дней из-за этих новостей», — цитирует Царукяна The MMA Hour.

Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее Александер Волкановски посоветовал ставить на победу Царукяна в бою против Оливейры.