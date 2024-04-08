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Психолог считает, что ошибки Лещука говорят о его тяжёлом психологическом состоянии

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Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука, допущенные в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Психолог считает, что ошибки Лещука говорят о его тяжёлом психологическом состоянии
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В 28 лет вратарь должен уметь такие мячи забирать. Видимо, какое‑то тяжёлое психологическое состояние помешало ему. Лещука ставят в ворота для того, чтобы Шунин не играл, отсюда все проблемы», — цитирует психолога «РБ Спорт».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Александр Соболев забил два гола после ошибок вратаря Игоря Лещука.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 38 очков и третья позиция.

Ранее Гильермо Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо» в РПЛ.

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