Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над «Динамо» в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Мы одержали абсолютно заслуженную победу. Сложные моменты создают сильных людей. После пенальти было сложно отыграться, результат долго к нам не приходил. Сегодня мы одержали победу как единая семья», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 38 очков и третья позиция.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.