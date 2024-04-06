Клопп: другие тренеры коллекционируют трофеи, я коллекционирую отношения

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своей работе с людьми.

«Я люблю людей. Они мне интересны. Это моё понимание жизни. Другие топ-тренеры коллекционируют трофеи, я коллекционирую отношения. Я думаю, что и то, и другое хорошо», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В январе стало известно, что специалист принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Пирс Морган раскритиковал Юргена Клоппа.