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Винер: дальше унижаться некуда, россиянам на Олимпиаде в Париже будут не рады

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что российским спортсменам будут не рады на Олимпиаде в Париже.
Винер: дальше унижаться некуда, россиянам на Олимпиаде в Париже будут не рады
  • РИА Новости

«Все должны быть как один кулак. Только когда все вместе, тогда есть сила. А у нас получились лебедь, рак и щука. Нам уже сто раз объяснили, что там нам будут не рады, что Россия должна выступать как команда беженцев, что за нами надо следить. Куда дальше унижать, я не понимаю», — цитирует Винер РИА Новости.

26 марта Винер раскритиковала спортсменов за решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе и заявила: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Игры».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее  Даниил Медведев отреагировал на слова Винер, которая высказалась о выступлении россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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